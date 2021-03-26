Колишній головний епідеміолог США заявив, що COVID-19 "втік" з лабораторії в Ухані

Це нібито сталося ще у вересні 2019-го.

Джерелом походження коронавірусу COVID-19 є лабораторії в Китаї, і пандемія почалася саме там.

Про це заявив колишній керівник Центру з контролю і запобігання захворюванням США Роберт Редфілд - федерального агентства, яке видає дозвіл на використання вакцин.

"За моїм припущенням, цей вірус почав поширюватися десь у вересні або жовтні в Ухані", - сказав колишній головний епідеміолог США в інтерв’ю CNN.

Редфілд, який очолював центр з 2018 по 2021 рік, наголосив, що це всього лиш його власна думка і що тепер він може її висловити.

"Я досі вважаю, що найбільш ймовірне походження цього патогену в Ухані було лабораторним. Розумієте, втік. Інші люди в це не вірять, це нормально, наука врешті-решт це з'ясує", - сказав ексчиновник.

Ніяких доказів Редфілд не надав.

Нагадаємо, команда експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка їздила в Ухань для розслідування походження вірусу, заявляла раніше, що теорія лабораторного витоку вірусу "вкрай малоймовірна".

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу COVID-19 був, імовірно, виявлений 17 листопада 2019 року в китайському місті Ухань. Більшість вчених вважають, що COVID-19 міг поширитися від тварин. Передбачається, що він міг передатися людині від летючих мишей, проте незрозуміло, яка тварина стала посередником між кажанами і людиною при передачі вірусу. Раніше група учених з Китаю встановила, що ймовірним перенесником нового типу коронавірусу міг бути панголін.

Заступник радника президента США з національної безпеки Метью Поттінгер раніше назвав витік з лабораторії найбільш вірогідною версією походження коронавірусу. Однак жодних доказів цього не було представлено.