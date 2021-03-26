BioNTech і Pfizer почали випробувати вакцини на дітях

За планом, препарат буде застосовуватися для дітей з початку 2022 року.

Німецька компанія BioNTech і американський концерн Pfizer слідом за виробниками Moderna і AstraZeneca повідомили про початок клінічних випробувань вакцини на дітях.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Спільно з нашим партнером BioNTech ми ввели вакцину першій групі здорових дітей в межах триваючої глобальної фази клінічних випробувань", - розповів представник Pfizer.

За його словами, під час дослідження планується вивчити безпеку, переносимість та ефективність вакцини у віковій групі від шести місяців до 11 років. За планом, препарат BioNTech/Pfizer буде застосовуватися для дітей з початку 2022 року.

We, together with @BioNTech_Group, are proud to announce the start of a global study to evaluate the safety, tolerability, and immunogenicity of our #COVID19 vaccine in healthy children. Learn More: https://t.co/Q5AJd89Ihy pic.twitter.com/7k8ElojUQv — Pfizer Inc. (@pfizer) March 25, 2021

Нагадаємо, у січні Ізраїль повідомив, що вивчає можливість вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 12 років. Зазначалося, що якщо фармакологічно буде доведено безпечність зниження вікового порогу, то щеплення можуть почати вже з березня.