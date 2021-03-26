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BioNTech і Pfizer почали випробувати вакцини на дітях

За планом, препарат буде застосовуватися для дітей з початку 2022 року.

BioNTech і Pfizer почали випробувати вакцини на дітях
Фото: EPA/UPG

Німецька компанія BioNTech і американський концерн Pfizer слідом за виробниками Moderna і AstraZeneca повідомили про початок клінічних випробувань вакцини на дітях.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Спільно з нашим партнером BioNTech ми ввели вакцину першій групі здорових дітей в межах триваючої глобальної фази клінічних випробувань", - розповів представник Pfizer.

За його словами, під час дослідження планується вивчити безпеку, переносимість та ефективність вакцини у віковій групі від шести місяців до 11 років. За планом, препарат BioNTech/Pfizer буде застосовуватися для дітей з початку 2022 року.

Нагадаємо, у січні Ізраїль повідомив, що вивчає можливість вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 12 років. Зазначалося, що якщо фармакологічно буде доведено безпечність зниження вікового порогу, то щеплення можуть почати вже з березня.

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