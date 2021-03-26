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У США від торнадо загинули п'ятеро людей, пошкоджено більше 60 будинків

В штаті Алабама зафіксували зразу 14 смерчів. 

Потужні торнадо у США зруйнували понад 60 будинків, під час негоди загинуло п'ятеро людей. Жертвами негоди стали мешканці штату Алабама. 

Цим штатом прокотилися одразу 14 смерчів. У м. Охачі загинули троє членів однієї родини, там же загинула ще одна людина в мобільному будинку. П'ятою жертвою стала жінка в пересувному будинку у Веллінгтоні. Торнадо позривало дахи з будівель і вибило вікна, пише CNN

У штаті Джорджія в місті Ньюнан пошкоджено історичний центр міста, сам смерч оцінили як "особливо небезпечну ситуацію". 

За даними USA Today, понад 50 000 людей лишилися без електроенергії у двух штатах. При цьому мешканців від східної Кароліни до південної Джорджії попередили, що кілька сильних штормів можуть виникнути і сьогодні. 

"Смерчі вночі можуть бути особливо небезпечними, оскільки вони, як правило, швидко рухаються і їх важко розгледіти", - попередили в Національній службі погоди США.

Нагадаємо, що у січні цього року потужний циклон вирував між Аляскою та Росією, у Беринговому морі. Через шторм виникли труднощі з комерційним судноплавстом і риболовлею.

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