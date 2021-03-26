Потужні торнадо у США зруйнували понад 60 будинків, під час негоди загинуло п'ятеро людей. Жертвами негоди стали мешканці штату Алабама.

Цим штатом прокотилися одразу 14 смерчів. У м. Охачі загинули троє членів однієї родини, там же загинула ще одна людина в мобільному будинку. П'ятою жертвою стала жінка в пересувному будинку у Веллінгтоні. Торнадо позривало дахи з будівель і вибило вікна, пише CNN.

У штаті Джорджія в місті Ньюнан пошкоджено історичний центр міста, сам смерч оцінили як "особливо небезпечну ситуацію".

Tornado intercept - Crossing I65 Calera, Alabama #alwx #skybama #tornado

***NOT FOR BROADCAST*** Contact Brett Adair with Live Storms Media to license. brett@livestormsnow.com pic.twitter.com/jSsrjicIzM — Kevin Henderson (SkyBama) (@kd4zgn) March 26, 2021

За даними USA Today, понад 50 000 людей лишилися без електроенергії у двух штатах. При цьому мешканців від східної Кароліни до південної Джорджії попередили, що кілька сильних штормів можуть виникнути і сьогодні.

"Смерчі вночі можуть бути особливо небезпечними, оскільки вони, як правило, швидко рухаються і їх важко розгледіти", - попередили в Національній службі погоди США.

Нагадаємо, що у січні цього року потужний циклон вирував між Аляскою та Росією, у Беринговому морі. Через шторм виникли труднощі з комерційним судноплавстом і риболовлею.