42% акцій заводу, будівництво якого обійшлося у 500 млн доларів США, відвйшли оточенню Медведчука та Козака за близько 40 тисяч доларів.

Гендиректор російського холдингу “Юг Русі” Сергій Кислов у 2014 році продав 42% “Новошахтинського заводу нафтопродуктів” за символічну суму - близько 40 тисяч доларів компаніям, які пов'язані з дружиною Віктора Медведчука Оксаною Марченко та цивільною дружиною народного депутата Тараса Козака Наталією Лавренюк.

Про це йдетсья у розслідуванні проєкту “Схеми”.

"Новошахтинський завод нафтопродуктів" було запущено 16 жовтня 2009 року. На його будівництво пішло п’ять років та 15 мільярдів рублів – за тодішнім курсом це близько 500 млн доларів США.

Протягом наступних чотирьох років від роботи Новошахтинського заводу материнська компанія отримала майже 239 мільйонів доларів прибутків, 2013 рік став найуспішнішим.

Проте вже у 2014 році Кислов продав 42% акцій заводу за близько 40 тисяч доларів.

Новими власниками стали компанії, які пов'язані з двома українками. Одна з них Оксана Марченко – телеведуча та дружина Віктора Медведчука. А інша – Наталія Лавренюк, цивільна дружина народного депутата Тараса Козака, який є соратником Віктора Медведчука.

Відповідно до офіційної фінансової звітності, Кислов віддав майже половину нафтопереробного бізнесу (42%) за безцінь: частка Наталії Лавренюк – 12,25% – обійшлася приблизно у 13 тисяч доларів, частка Оксани Марченко – 29,75% – у понад 27 тисячі доларів.

Віктор Медведчук і його соратник Тарас Козак не відповіли на питання та інформаційні запити “Схем” про умови проведення угоди та підстави такої низької вартості.

Неодноразові запити «Схем» до Сергія Кисловатеж залишилися без розгляду.

“Новошахтинський нафтопереробний завод” у 2014 році сумарно для компаній Teteos і Ventolor Медведчука та Козака забезпечив дивіденди на суму майже 45 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 25 березня Служба безпеки України влаштувала обшуки в офісах ГО "Український вибір", пов'язаної з нардепом ОПЗЖ Віктором Медведчуком.