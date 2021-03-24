ЄС відклав стратегічну дискусію щодо подальших відносин з Росією

Європейський Союз відклав стратегічну дискусію між лідерами блоку щодо подальших відносин з Росією на наступний саміт.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це президент Євроради Шарль Мішель повідомив у запрошенні для лідерів країн-членів на відеоконференцію 25-26 березня, .

"Що стосується відносин з Росією, я пропоную пункт для обговорення, щоб поділитися з вами результатами моїх останніх контактів з Владіміром Путіним - перед більш стратегічним обговоренням цього питання на наступній зустрічі Євроради, що відбудеться фізично", - зазначив Шарль Мішель.

Як зазначає видання, напередодні саміту Мішель провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. За підсумками розмови він констатував наявність розбіжностей в багатьох питаннях. Він також оголосив, що відносини з Росією можуть розвиватися в іншому напрямку лише за умови, що РФ продемонструє прогрес у виконанні Мінських угод, припинить гібридні і кібератаки на держави-члени і дотримуватиметься прав людини.

Саміт Європейського Союзу, який повинен відбутися 25-26 березня у Брюсселі, тепер відбудеться у форматі відеоконференції через збільшення кількості випадків коронавірусу у Європі.