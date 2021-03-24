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У Вірменії скасували військовий стан, який діяв з 27 вересня

Плануються позачергові вибори для виходу з політичної кризи.

У Вірменії скасували військовий стан, який діяв з 27 вересня
Фото: parliament.am

Парламент Вірменії у середу, 24 березня, скасував військовий стан, який діяв у країні з 27 вересня.

Як повідомляє ІА "Новини Вірменія", за це проголосували 118 зі 132 депутатів Національних зборів.

Військовий стан у Вірменії ввели через початок активних бойових дій у Нагірному Карабаху. У листопаді війна закінчилася поразкою Вірменії, що призвело до тяжкої політичної кризи.

Для виходу з неї планується провести позачергові парламентські вибори, а для цього потрібно скасувати військовий  стан.

"Зараз реальність інша, є домовленість про проведення позачергових парламентських виборів, а наявність воєнного стану обмежує права опозиції і демократію в країні", - сказав лідер однієї з опозиційних фракцій Едмон Марукян.

За Конституцією Вірменії, позачергові вибори до Національних зборів проводяться не раніше ніж через тридцять і не пізніше ніж через сорок п'ять днів після розпуску попереднього скликання. При цьому самому парламенту на розпуск потрібно не менше 14 днів після відставки прем'єр-міністра.

Чинний голова уряду Нікол Пашинян поки що у відставку не подав, але вже оголосив, що вибори у Вірменії відбудуться 20 червня.

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