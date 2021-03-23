Зеленський запровадив тимчасовий "безвіз" для туристів з Китаю

Спрощений режим діятиме з 1 квітня до 30 вересня 2021 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 116/2021 “Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в'їжджають в Україну з туристичною метою”.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Згідно з документом, з 1 квітня до 30 вересня 2021 року запроваджується безвізовий в'їзд в Україну та транзитний проїзд через українську територію для громадян КНР, які їдуть з туристичною метою, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів.

Відповідне рішення ухвалене “задля розвитку дружніх відносин між Україною та КНР, активізації двостороннього співробітництва у сфері туризму”.

Кабінет Міністрів має вжити заходів, що випливають із цього указу.

Нагадаємо, 27 січня представники України та Канади підписали лист про наміри щодо створення українсько-канадської робочої групи з питань мобільності.