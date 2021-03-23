​Столтенберг розповів про стратегію розвитку НАТО: "Запобігати краще, ніж втручатися"

"Якщо ми знайдемо шлях, як стабілізувати наше сусідство, ми будемо в більшій безпеці".

У стратегії розвитку НАТО до 2030 року відображено намір зміцнювати партнерство з країнами-сусідами, а також з близькими по духу демократичними країнами світу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час відкритої бесіди на тему зміцнення трансатлантичних зв'язків за участю державного секретаря США Ентоні Блінкена, передає "Укрінформ".

Столтенберг зазначив, що потенціал такого партнерства НАТО ще не повністю розкритий.

"НАТО 2030 - про те, як будувати нове і зміцнити існуюче партнерство, в тому числі з нашими партнерами по сусідству. НАТО має нерозкритий потенціал, щоб робити більше і більше допомогти нашим сусідам. Попередження краще, ніж втручання. Якщо ми знайдемо шлях, як стабілізувати наше сусідство, ми будемо в більшій безпеці", - сказав він.

Генсек НАТО зауважив, що бачення майбутнього розвитку НАТО охоплює також спільну роботу з партнерами і друзями в Азії і в Тихоокеанському регіоні, серед яких - Австралія, Нова Зеландія, Японія, Південна Корея.

Нагадаємо, сьогодні в Брюсселі розпочалась дводенна нарада Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ. Вона охопить важливі виклики, що постають перед Альянсом. Серед головних питань - дестабілізуюча діяльність Росії.

Незважаючи на значне скорочення податкових надходжень через пандемію коронавірусу, держави НАТО торік виділили на військові потреби майже 1,1 трлн доларів - на 2,7% більше, ніж роком раніше.