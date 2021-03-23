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На північному заході Грузії стався четвертий за останні дні землетрус

Повідомлень про потерпілих або руйнування не надходило.

На північному заході Грузії стався четвертий за останні дні землетрус
Фото: vlade-mir.livejournal.com

Землетрус магнітудою 3,1 стався в ніч на вівторок на північному заході Грузії, в регіоні Рача-Лечхумі і Нижня Сванетія.

Про це повідомив Грузинський національний центр сейсмічного моніторингу, передає Інтерфакс-Україна.

За інформацією сейсмологів, підземні поштовхи були зафіксовані о 01:10 за тбіліським часом (23:10 за Києвом) у 2 кілометрах на південний схід від міста Оні, біля села Ончеві. Гіпоцентр землетрусу розташований на глибині 4 км.

13 березня в цьому ж місці з різницею в одну годину сталися підземні поштовхи магнітудою 4,2 і 3,8 на глибині 5 км і 8 км відповідно, а 15 березня - магнітудою 3,7 на глибині 5 км.

Повідомлень про потерпілих або руйнування не надходило.

Нагадаємо, в суботу, 20 березня, біля північно-східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 7,2. Він спричинив однометрове цунамі у тому ж районі, який десять років тому зруйнувало стихійне лихо.

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