Путін пообіцяв щепитися від ковіду 23 березня

Вакцинація президента РФ не буде публічним заходом.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що має намір у вівторок, 23 березня, зробити щеплення від коронавірусу. Про це він повідомив на нараді про виробництво вакцин, передає російське інформагентство ТАСС.

Якою саме вакциною він має намір зробити щеплення, Путін не уточнив.

Його прессекретар Дмитро Пєсков також відмовився це повідомити.

"Це буде одна з трьох наших (російських, - ред.) вакцин. Всі вони хороші і надійні", - повідомив Пєсков. Він також зазначив, що вакцинація Путіна не буде публічним заходом.

Раніше повідомляли, що президент Литви Гітанас Науседа щепився від ковіду препаратом AstraZeneca.