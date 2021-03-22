Трильйони Байдена: як Україна і світ імпортують інфляцію зі США
Трильйони Байдена: як Україна і світ імпортують інфляцію зі США
​Незакріплена кришка люка у Львові вбила дитину в машині, що проїжджала повз
​Незакріплена кришка люка у Львові вбила дитину в машині, що проїжджала повз
Геращенко назвав протест на Банковій спробою спровокувати кровопролиття
Геращенко назвав протест на Банковій спробою спровокувати кровопролиття
Пошкодження будівлі Офісу Президента після суботньої акції оцінили у 2 млн грн
Пошкодження будівлі Офісу Президента після суботньої акції оцінили у 2 млн грн
"Слуга народу" скликає позачергове засідання Ради через події на Банковій
"Слуга народу" скликає позачергове засідання Ради через події на Банковій
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
У Польщі знову потрапив в аварію український автобус, є загиблий (оновлено)
У Польщі знову потрапив в аварію український автобус, є загиблий (оновлено)
Вірменія: передчуття «вірменського Медведчука»
Вірменія: передчуття «вірменського Медведчука»
У Долині нарцисів на Закарпатті зайнялася пожежа
У Долині нарцисів на Закарпатті зайнялася пожежа
ГоловнаСвіт

Путін пообіцяв щепитися від ковіду 23 березня

Вакцинація президента РФ не буде публічним заходом.

Путін пообіцяв щепитися від ковіду 23 березня
Фото: kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін заявив, що має намір у вівторок, 23 березня, зробити щеплення від коронавірусу. Про це він повідомив на нараді про виробництво вакцин, передає російське інформагентство ТАСС.

Якою саме вакциною він має намір зробити щеплення, Путін не уточнив.

Його прессекретар Дмитро Пєсков також відмовився це повідомити.

"Це буде одна з трьох наших (російських, - ред.) вакцин. Всі вони хороші і надійні", - повідомив Пєсков. Він також зазначив, що вакцинація Путіна не буде публічним заходом.

Раніше повідомляли, що президент Литви Гітанас Науседа щепився від ковіду препаратом AstraZeneca.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також