В одній із поліклінік Вільнюса 22 березня відбулася публічна вакцинація президента Литви Гітанаса Науседи препаратом AstraZeneca від коронавірусу. Це було зроблено для підвищення довіри до цієї вакцини, передає delfi.
"У мене не виникають сумніви щодо наукових та уповноважених організацій, які дуже компетентно оцінюють всі вакцини (...) Я дійсно вважаю, що всі чотири вакцини, які вже підтверджені, є надійними, ефективними", - сказав глава держави журналістам.
"Тому я активно закликаю людей не витрачати часу даремно, не чекати, не роздумуючи йти робити щеплення", - сказав він.
Повідомляється, що сьогодні також публічно цією ж вакциною щепилися прем'єр-міністр Інгріда Шимон, спікер сейму Вікторія Чміліте-Нільсен і міністр охорони здоров'я Арунас Дулькіс.
Науседа зазначив, що всі вищі керівники країни вакцинуються в один день, оскільки знайшли "відповідний час у розкладі".
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня першу дозу вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca отримав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.