Сьогодні також публічно вакцинувалися прем'єр-міністр, спікер сейму і міністр охорони здоров'я.

В одній із поліклінік Вільнюса 22 березня відбулася публічна вакцинація президента Литви Гітанаса Науседи препаратом AstraZeneca від коронавірусу. Це було зроблено для підвищення довіри до цієї вакцини, передає delfi.

Фото: lrt.lt Президента Литви Гітанаса Науседу вакцинуються від ковіду препаратом AstraZeneca

"У мене не виникають сумніви щодо наукових та уповноважених організацій, які дуже компетентно оцінюють всі вакцини (...) Я дійсно вважаю, що всі чотири вакцини, які вже підтверджені, є надійними, ефективними", - сказав глава держави журналістам.

"Тому я активно закликаю людей не витрачати часу даремно, не чекати, не роздумуючи йти робити щеплення", - сказав він.

Повідомляється, що сьогодні також публічно цією ж вакциною щепилися прем'єр-міністр Інгріда Шимон, спікер сейму Вікторія Чміліте-Нільсен і міністр охорони здоров'я Арунас Дулькіс.

Науседа зазначив, що всі вищі керівники країни вакцинуються в один день, оскільки знайшли "відповідний час у розкладі".

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня першу дозу вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca отримав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.