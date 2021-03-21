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Байден засудив рішення Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції

"Країни повинні працювати над зміцненням і відновленням своїх зобов'язань щодо припинення насильства проти жінок".

Байден засудив рішення Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції
Фото: EPA/UPG

Президент США Джозеф Байден розчарований рішенням Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції щодо захисту жінок.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Байден назвав таке рішення Туреччини "бентежним кроком".

"Країни повинні працювати над зміцненням і відновленням своїх зобов'язань щодо припинення насильства проти жінок, не відкидаючи міжнародні договори, спрямовані на захист жінок і залучення до відповідальності винних. Це - несподіваний крок назад для міжнародного руху за припинення насильства щодо жінок у всьому світі", - сказав президент США.

Він закликав країни "робити більше для створення товариств, в яких жінки можуть вести своє життя без насильства".

Нагадаємо, 20 березня президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав указ про вихід країни зі Стамбульської конвенції щодо захисту жінок.

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикували рішення Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції про права жінок і закликали Анкару переглянути своє рішення.

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