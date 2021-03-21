У світі від ковіду наразі одужала 99 548 971 людина

Станом на 21 березня кількість випадків коронавірусу у світі зросла до 123 578 552.

Про це свідчать дані порталу worldometers.info.

Від ускладнень, спричинених вірусом померли 2 724 013 людей, одужала 99 548 971 особа.

Зараз ковідом хворіють 21 305 568 особи, 0,4% з них (90 212) – у важкому або критичному стані.

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Лідером світого антирейтингу є США, де зафіксовано 30 485 146 випадків ковіду, померло у країні 554 899 людей.

На другому місці Бразилія з 11 950 459 випадками і 292 856 смертями, а на третьому Індія, де ковідом захворіли 11 605 673 мешканці і зареєстровано 159 821 летальний випадок.

У Європі на першій позиції Росія, де захворіло 4 456 869, а померло 95 030 осіб. Далі Великобританія: 4 291 271 випадків та 126 122 смертей і Франція: 4 252 022 випадків і 92 167 смертей.

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Україна на 16-му місці у світовому рейтингу і на 8-му у Європі. Зазначимо, станом на 21 березня з початку пандемії в Україні захворіло 1 546 363 особи, одужало 1 257 849 осіб, летальних випадків – 29 941, проведено 7 659 777 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, Генеральний директор німецької фармацевтичної компанії BioNTech Угур Шахін вважає, що карантинні обмежені у більшості країн Європи та в США будуть скасовані до осені.