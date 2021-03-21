За минулу добу в Україні – ще 11 145 нових випадків ковіду

За минулу добу, 20 березня в Україні було зафіксовано 11 145 нових випадків коронавірусу, зокрема захворіли 585 дітей та 199 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Зафіксовано 166 летальних випадків.

Також за минулу добу госпіталізовано 4 838 осіб, виписано з лікарень 4 746 осіб, одужало 3 877 осіб.

За добу здійснено 68 776 тестувань: методом ПЛР – 35 240, методом ІФА – 6 443, 27 093 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 434 випадки;

Вінницька область – 664 випадки;

Волинська область – 173 випадки;

Дніпропетровська область – 760 випадків;

Донецька область – 373 випадки;

Житомирська область – 814 випадків;

Закарпатська – 367 випадків;

Запорізька область – 274 випадки;

Івано-Франківська область – 331 випадок;

Київська область – 654 випадки;

Кіровоградська область – 95 випадків;

Луганська область – 23 випадки;

Львівська область – 1 117 випадків;

Миколаївська область – 353 випадки;

Одеська область – 660 випадків;

Полтавська область – 267 випадків;

Рівненська область – 217 випадків;

Сумська область – 388 випадків;

Тернопільська область – 376 випадків;

Харківська область – 879 випадків;

Херсонська область – 165 випадків;

Хмельницька область – 740 випадків;

Черкаська область – 291 випадок;

Чернівецька область – 418 випадків;

Чернігівська область – 312 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 546 363 особи, одужало 1 257 849 осіб, летальних випадків – 29 94, проведено 7 659 777 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 березня в Україні було зафіксовано 15 292 нових випадків ковіду, одужало 5 190 осіб. Найбільше хворих у Києві та на Львівщині.