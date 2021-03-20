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Жадан вакцинувався від коронавірусу

"Провакцинувався. І вам раджу, якщо є можливість".

Фото: kharkivoda.gov.ua

Відомий український письменник, поет та музикант Сергій Жадан вакцинувався від коронавірусу в рамках кампанії з популяризації щеплень.

Про це повідомляється на сайті Харківської ОДА.

Укол вакцини AstraZeneca/Covishield йому зробили в суботу, 20 березня.

"Ще з минулого року чекав, коли з’явиться вакцина, слідкував за новинами і в світі, і в Україні. Щойно з’явилася можливість вакцинуватися – я відразу зголосився. Дуже сподіваюся, що Україна проведе швидко та ефективно вакцинацію, та вже цього року ми повернемось до нормального способу життя", - сказав Жадан.

Він висловив сподівання, що вакцинація в Україні прискориться і вже цього року країна повернеться до звичного життя. Після щеплення Жадан відзначив, що почувається добре.

"Думаю вакцинувати і родину. Ми за вакцинацію. Восени, коли ще не було вакцин, ми вакцинувалися від грипу. Намагаємося дбати і про себе, і про тих, поруч з ким ми живемо. Є дуже багато інформації, маніпуляцій у інформаційному просторі, але мені здається очевидним, що бажано вакцинуватися якомога скоріше", - сказав Жадан.

"Провакцинувався. І вам раджу, якщо є можливість", - написав Жадан у фейсбуці.

Нагадаємо, що кілька днів тому вакцину від коронавірусу отримав глава Української греко-католицької церкви Блаженнійший Святослав (Шевчук).

Вакцинація в Україні знаходиться на початковій стадії і щеплення призначені лише медичним працівникам і військовим. Але оскільки з одного відкритого флакона може щепити 10 людей і набрати таку групу не завжди вдається, а зберігання вакцини після відкриття обмежене кількома годинами, в МОЗ дозволили колоти залишкові дози вакцини громадським та культурним діячам.

Їх вакцинують публічно, щоб популяризувати щеплення і підняти довіру людей.

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