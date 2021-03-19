В столичному регіоні за добу зафіксували рекордну кількість нових хворих на ковід.

Київська обласна комісія з ТЕБ та НС посилила карантинні обмеження на території регіону з 21 березня до 9 квітня.

Про це на брифінгу в п'ятницю повідомив голова КОДА Василь Володін.

"Прийнято рішення про посилення карантинних обмежень на території регіону з 21 березня 2021 року, тобто з неділі", - повідомив губернатор.

Рішення посилити карантин пов'язано з різким зростанням кількості хворих на коронавірус. За останню добу хворобу підтвердили у 1134 осіб. Госпіталізували 209 хворих, а виписали тільки 102 пацієнтів. Від наслідків ковіду померло 27 мешканців області.

"В регіоні протягом останніх днів стрімко почала зростати кількість хворих на коронавірус. За минулу добу, 18 березня, маємо антирекорд - захворіли 1134 мешканці. На сьогодні ще маємо місця в лікарнях, профільні медзаклади завантажені на 54,3%. Маємо кисень - вільних ліжок, підключених до кисню, 1199, або більше 43%", - сказав він.

Посилені карантинні обмеження передбачають, що на території Київської області буде заборонено перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, трамваях, тролейбусах в кількості понад 50% місць для населення.

Богослужіння дозволяються тільки за умови забезпечення площі не менше 10 кв. м на одну особу.

Заборонено приймання відвідувачів барами, ресторанами, кафе тощо, крім адресної доставки та замовлення на винос.

Також заборонено роботу ТРЦ. Можуть працювати тільки продуктові магазини, аптеки, зоомагазини, магазини побутової хімії та магазини квітів. Непродовольчим магазинам дозволено працювати тільки на видачу товарів.

Заборонено роботу закладів культури, басейнів, спортивних залів. Спортивні змагання повинні будуть відбуватися без глядачів.

Учні старших класів після тижневих весняних канікул, які починаються з 22 березня, будуть навчатися дистанційно. Це не стосується початкової школи та дитячих садків, які будуть працювати, як раніше.

Якщо за тиждень показники захворюваності та госпіталізації покращаться, карантин можуть пом'якшити.

Нагадаємо, що з 20 березня схожий жорсткий карантин вводиться також у Києві.