Рада ухвалила закон про звільнення виробників протиковідних вакцин від відповідальності за несприятливі наслідки

Верховна Рада на позачерговому засіданні 19 березня ухвалила за основу і в цілому закон, що звільняє від відповідальності за несприятливі наслідки виробників вакцин від коронавірусу. Документ необхідний для того, щоб Україна змогла отримати препарати у межах ініціативи COVAX.

За законопроєкт №5247 проголосували 236 депутатів.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у коментарі журналістам повідомив, що Кабмін має розробити механізм, за яким держава нестиме відповідальність за можливі несприятливі наслідки вакцинації.

"Закон завжди рамочний... Ми робимо рамку, яка пов'язана з тим, що виробник просить. Це буде передумовою того, щоб вакцина швидше потрапила", - прокоментував він.

Закон вносить зміни до ст. 9 закону "Про лікарські засоби": "Після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) під зобов’язання для екстреного медичного застосування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я за рішенням Кабінету Міністрів України має право брати зобов’язання від імені України, пов’язані із застосуванням вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), державна реєстрація яких здійснена відповідно до вимог цієї статті, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих спорах щодо таких зобов’язань, а також звільнення від цивільної відповідальності виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, включаючи їх працівників, медичних працівників, які залучені до здійснення заходів пов’язаних із вакцинацією, за будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19".

Таким чином відповідальність за можливі несприятливі наслідки вакцинації на себе бере держава.

У пояснювальній записці зазначається, що ухвалення закону "забезпечить можливість отримання Україною за програмою механізму COVAX вакцин провідних виробників для специфічної профілактики коронавірусної хвороби, проведення широкомаштабних профілактичних заходів, мінімізує ризик посилення чи повторної хвилі захворюваності на коронавірусну хворобу, що сприятиме недопущенню, або принаймні, пом’якшенню навантаження на систему охорони здоров’я і послабленню широкомасштабної соціальної та економічної дестабілізації, забезпечить можливість оперативного надходження на територію України та застосування в медичній практиці нових розроблених лікарських засобів та вакцин для лікування та профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Медичні працівники звільняються від відповідальності, якщо вони діяли згідно з інструкцією виробника вакцин. Уряд протягом 2 тижнів має розробити механізм відшкодування державою збитків у зв'язку з можливими несприятливими наслідками.

Україна має отримати препарат Pfizer у межах COVAX вже у наступном місяці, але парламент скасував пленарні засідання до 13 квітня. Через це депутати вирішили провести позачергове засідання.