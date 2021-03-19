Рада ухвалила антиколекторський закон, що забороняє шантажувати боржників

Верховна Рада на позачерговому засіданні 19 березня схвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №4241, який посилює захист боржників за споживчими кредитами та вводить етичні норми для колекторів.

За проголосували 274 парламентарі.

Тепер так звані колектори за законом не зможуть використовувати техніки агресивного дозвону.

Колекторам забороняється: