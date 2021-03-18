Uber почав слідкувати за швидкістю руху таксистів

Сервіс Uber підписав меморандум з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією, зобов'язавшись посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху таксистами.

Про це повідомили на брифінгу в четвер заступник міністра Антон Геращенко і директор з розвитку Uber в Центральній і Східній Європі Георгій Соколянський

"Ми знайшли дані про максимально дозволену швидкість на кожній дорозі та трасі України, в режимі реального часу, за даними GPS певна технологія визначає орієнтовну швидкість водія. Відтепер водій, який перевищив дозволену швидкість, отримує сповіщення про своє порушення – чому це шкодить йому і пасажиру, чим це небезпечно та навіть додали аргумент про більшу затрату палива. Водії, які отримають найбільше сповіщень, можуть бути деактивовані", - розказав Соколянський.

За словами Геращенко, МВС попросило Uber ввести таку функцію після резонансної ДТП, що сталася у листопаді 2020 року на Кільцевій дорозі в Києві. Тоді водій Uber вилетів на тротуар, збивши на смерть дві жінки.

Зараз водія судять, йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху.

Геращенко повідомив, що Україна стала другою у світі країною після США, де водії Uber отримуватимуть від компанії автоматичні попередження про порушення швидкісного режиму.

Нагадаємо, що з 17 березня в Україні суттєво збільшилися штрафи за порушення правил дорожнього руху.

За перевищення швидкості на 20-50 км/год штраф тепер становить 340 гривень, а не 255, як раніше; за перевищення понад 50 км/год - 1700 гривень, а не 510.