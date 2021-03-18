ВВП України у січні-лютому впав на 2,2%

Внутрішній валовий продукт України у січні-лютому впав на 2,2%, але за підсумками року очікується зростання економіки на 4,6%.

Про це сказав міністр Ігор Петрашко агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи заяву заступниці голови Офісу президента Юлії Свириденко про очікуване зростання економіки у 2021 році на 5,1% ВВП.

"Ми зберігаємо наш прогноз у 4,6%, перший квартал - "мінус" 3%, поки що за результатами двох місяців - "мінус" 2,2%", - сказав Петрашко.

Цей прогноз враховує ризики додаткових локдаунів. "Сподіваємося, що їх не буде", - додав міністр.

Він нагадав, що минулого року уряд прогнозував падіння економіки на 4,8%, але за фактом воно було меншим - тільки 4,2%.

"Якщо буде введений новий формат карантину, ми будемо реагувати. Поки що у нас окремі карантинні зони, тобто Україна, більшість областей працюють. Проте в нас всі програми, напрацьовані минулого року, можуть і будуть застосовані у випадку, якщо розширення обмежень буде продовжуватися", - сказав також міністр в рамках форуму.

Нагадаємо, що офіційний прогноз Кабінету Міністрів, на якому побудовано державний бюджет на 2021 рік, передбачає 4,6% росту ВВП.