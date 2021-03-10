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Кабмін схвалив проєкт Стратегії економічної безпеки до 2025 року

Документ визначає основні виклики й загрози для економіки України.

Кабмін схвалив проєкт Стратегії економічної безпеки до 2025 року
Фото: Макс Требухов

Кабінет міністрів схвалив проєкт Стратегії економічної безпеки до 2025 року, який мають розглядати на засіданні РНБО та затвердити указом президента України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки і торгівлі.

"Це фундаментальний документ, що є основою для формування державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки. Вперше на законодавчому рівні визначені взаємоузгоджені поняття "економічна безпека", "національні економічні інтереси", "економічна стійкість" та "економічний суверенітет",  а також основні виклики й загрози для економічної безпеки України та  шляхи їх подолання", - йдеться на сайті міністерства.

Стратегія визначає загрози економічній безпеки України за фінансовою, виробничою, інвестиційно-інноваційною, зовнішньоекономічною, макроекономічною складовою. Прописано також виклики, пов’язані зі збройною агресією Російської Федерації та тимчасовою окупацією частини території України.

Державна політика щодо економічної безпеки матиме два взаємопов’язаних напрями – напрям розвитку та безпековий напрям. За кожним з них визначаються завдання і механізми їх виконання. У складі Стратегії затверджуються індикатори економічної безпеки з критичними межами та цільовими орієнтирами.

"Реалізація Стратегії дозволить запровадити прозору систему постійного моніторингу економічної стійкості та щорічну оцінку стану економічної безпеки, а також сприятиме  підвищенню ефективності реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки і політичної відповідальності за її результати", - заявили в Мінекономіки.

Проєкт Стратегії економічної безпеки розроблено на вимогу Ради нацбезпеки і оборони.

На початку січня його оприлюднили на сайті Мінекономіки для публічного обговорення.

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