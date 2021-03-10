Кабмін схвалив проєкт Стратегії економічної безпеки до 2025 року

Кабінет міністрів схвалив проєкт Стратегії економічної безпеки до 2025 року, який мають розглядати на засіданні РНБО та затвердити указом президента України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки і торгівлі.

"Це фундаментальний документ, що є основою для формування державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки. Вперше на законодавчому рівні визначені взаємоузгоджені поняття "економічна безпека", "національні економічні інтереси", "економічна стійкість" та "економічний суверенітет", а також основні виклики й загрози для економічної безпеки України та шляхи їх подолання", - йдеться на сайті міністерства.

Стратегія визначає загрози економічній безпеки України за фінансовою, виробничою, інвестиційно-інноваційною, зовнішньоекономічною, макроекономічною складовою. Прописано також виклики, пов’язані зі збройною агресією Російської Федерації та тимчасовою окупацією частини території України.

Державна політика щодо економічної безпеки матиме два взаємопов’язаних напрями – напрям розвитку та безпековий напрям. За кожним з них визначаються завдання і механізми їх виконання. У складі Стратегії затверджуються індикатори економічної безпеки з критичними межами та цільовими орієнтирами.

"Реалізація Стратегії дозволить запровадити прозору систему постійного моніторингу економічної стійкості та щорічну оцінку стану економічної безпеки, а також сприятиме підвищенню ефективності реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки і політичної відповідальності за її результати", - заявили в Мінекономіки.

Проєкт Стратегії економічної безпеки розроблено на вимогу Ради нацбезпеки і оборони.

На початку січня його оприлюднили на сайті Мінекономіки для публічного обговорення.