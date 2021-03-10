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Одночасно із "Великою реставрацією" до об'єктів культурної спадщини будуватимуть дороги – Тимошенко

Цього року на проєкт виділено 2  млрд грн. 

Одночасно із "Великою реставрацією" до об'єктів культурної спадщини будуватимуть дороги – Тимошенко

В рамках проєкту "Велика реставрація" планується відбудувати, реставрувати та відремонтувати близько 150 культурних пам'яток за три наступні роки. Передбачається, що підхід до роботи буде комплексним і одночасно із реставрацією до об'єктів культурної спадщини будуть ремонтуватися або прокладатися нові дороги.

Про це під час форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" повідомив заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

"Окрім реставрації, ми будуємо туди дороги, ставимо навігацію для того, щоб люди, навіть коли вони не планують поїхати до якогось об'єкту, бачили вказівник, заїжджали, дивилися, провели там 30-40 хвилин-годину і дізнавалися більше про свою країну", - розповів Тимошенко.

За його словами, на "Велику реставрацію" цього року виділено 2  млрд грн – такої суми на оновлення культурної спадщини в Україні ще ніколи не виділялося.

Він також повідомив, що до переліку об'єктів будуть включені ті, які перебувають не лише на балансі Міністерства культури та інформаційної політики, а й на балансі інших міністерств, відомств та місцевого самоврядування.

Частина об'єктів "Великої реставрації" відбудовується у рамках великих проєктів, розповів Тимошенко. Це стосується, наприклад, острова Хортиця. "Там є музеї, там потрібно побудувати новий музей. Я сам дізнався нещодавно, що біля острова Хортиця на дні річки лежать ще дві або три чайки, яким багато сотень років. Ми зараз відбудовуємо музей саме для таких лодок, які вже підняли. І будемо робити з цього івент, коли будемо піднімати ще лодки", - повідомив він.

Тимошенко також розповів, що спершу у планах було відновити 150 об'єктів за рік, втім технологія відбудови культурної спадщини не дозволяє зробити це у такий короткий термін. Крім того, ринок реставраторів в Україні наразі не такий великий. "Ми дали поштовх ринку і сподіваємось, що будуть з'являтися нові компанії", - додав він.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що у рамках "Великого будівництва" у Києві буде добудований Дарницький міст, який є одним з найбільших столичних довгобудів.

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