Зеленський пообіцяв за три роки відновити 150 замків й історичних об'єктів (оновлено)

"За 5-10 років, я впевнений, ми відновимо для туризму основні магніти".

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що за три наступних роки в Україні буде реставровано 150 замків, музеїв, театрів та інших об'єктів історичної і культурної спадщини.

Про це він сказав у понеділок на відкритті форуму "Україна 30. Інфраструктура".

"Ми розуміємо великий та недооцінений туристичний потенціал України. Нам є що показати і чим пишатись і чим здивувати світ. Тому цьогоріч ми почали програму "Велика реставрація" - мова про відновлення українських замків, українських музеїв, наших театрів, інших перлин нашої історичної і культурної спадщини. За три наступних роки буде відреставровано біля 150 таких об'єктів по всій Україні", - заявив Зеленський.

Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що ці об'єкти будуть дуже різноплановими.

Серед них, наприклад, будуть фортеця в Хотині (Чернівецька область), замок в Олиці (Волинська область), замок в Чорткові (Тернопільська область), Підгорецький замок (Львівська область), палац в Качанівці (Чернігівська область), філармонії в Києві та Одесі, обсерваторія в Миколаєві, музей Сковороди (Харківська область), музей ракетних військ стратегічного призначення (Миколаївська область), Чернівецький національний університет, Дніпропетровський коледж культури і мистецтв, цирк в Кривому Розі.

"Цих об'єктів не 150. Їх, на жаль, набагато більше. Якщо зараз держава не почне поштовх в цьому напрямку, ми можемо не тільки втратити нашу спадщину, але й культурні об'єкти, які здатні привертати увагу", - сказав Ткаченко.

Президент Зеленський в свою чергу повідомив, що "держава буде вкладати мільярди" в реставраційні роботи, але залучатимуться також приватні кошти.

"Є багато форматів, розглядаємо концесію... Потрібно рухатися багатьма напрямками: і концесійним, і державно-приватним партнерством, і давати приватному сектору, і держава окремо повинна інвестувати. Тому що реставрація у всьому світі йде, і йде навіть не десятиріччями, а сторіччями", - сказав Зеленський.

За його словами, "велика реставрація" в Україні також буде тривати не одне десятиріччя.

"За 5-10 років, я впевнений, ми відновимо для туризму основні магніти історичні, а всю державу - це велика робота попереду. Найголовніше, щоб ми розпочали", - сказав президент.