Наклад загальнодоступної ринкової книги має зрости з 700 до 3500 примірників, йдеться у проєкті.

В Україні стартувало громадське обговорення проєкту Стратегії розвитку читання на 2021 –2025 роки.

Про це заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук написала у соцмережі Facebook.

“Ми працювали над проєктом у складі робочої групи, створеної при Міністерство культури та інформаційної політики України. До її складу увійшли парламентарі, представники Мінкульту, експерти з видавничої та бібліотечної сфери, фахівці з розповсюдження та представники громадськості”, – зазначила вона.

Координатором робочої групи стали працівники Українського інституту книги.

Метою реалізації стратегії є усвідомлений вибір читання для проведення дозвілля як освітньої практики та практики саморозвитку.

Планується, що кількість регулярних читачів серед дорослих (46%) зросте до 51%.

Частка респондентів, що обирають українську мову для читання книг, збільшиться з 32 до 40%.

Кількість дітей, які ніколи не читають книжки (18%), зменшиться до 15%, а частка щоденних читачів серед старших підлітків зросте з 21 до 25%;

Середній наклад кожної назви загальнодоступної ринкової книги має зрости з 700 до 3500 примірників, в Україні з’явиться 150–170 книгарень і точок продажу на рік та оновиться 1000 публічних та 1000 шкільних бібліотек-хабів.

Дедлайн подачі зауважень та пропозицій на електронну пошту lib-reading@mkip.gov.ua – 19 березня 2021 року.

Усі пропозиції та зауваження будуть розглянуті під час доопрацювання проєкту Стратегії.

Нагадаємо, Український інститут книги у 2020 році фінансово підтримав 30% від усіх перекладів українських творів. Для реалізації програми було використано 4,6 млн грн.