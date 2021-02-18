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Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"

Йому було 82 роки.

Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
Андрій М'ягков
Фото: Реальное время

У четвер, 18 лютого, помер відомий радянський і російський актор Андрій М'ягков. Йому було 82 роки.

Про це повідомляють російські ЗМІ та пресслужба МХТ ім. Чехова, в якому служив актор.

М'ягков відомий своїми роботами в кіно - в першу чергу роллю Жені Лукашина в "Іронії долі" і Анатолія Єфремовича в "Службовому романі", який зняв Ельдар Рязанов, а також своєю участю у фільмі Микити Михалкова "Жорстокий романс".

Пресаташе МХТ ім. Чехова сказала, що причина смерті поки невідома.

Нагадаємо, у березні 2014 році М'ягков звернувся до українців із словами підтримки та закликав триматися разом.

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