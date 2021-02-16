​В Національний заповідник "Бабин Яр" призначать нового керівника

В Національному історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр" готують зміну керівництва.

Виконувачкою обов'язки директора хочуть призначити юристку Розу Тапанову. Пані Тапанова підтвердила в розмові з LB.ua, що готується рішення по її призначенню – у якій формі, поки ще невідомо. Вона також зазначила, що якщо оголосять конкурс на посаду директора Заповідника, вона подасть свою кандидатуру. На питання, як вона опинилась серед претенденток на посаду, відповіла, що "напевне, тому що цікавлюсь цією темою".

Роза Тапанова – юристка, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю отримала в 2005 році. Закінчила Києво-Могилянську Академію, як зазначається на сайті LegalHub. Там само зазначається, що вона є "спеціалістом з усіх питань, що стосуються будівництва та операцій з нерухомістю, а також фінансування та інвестицій". Тапанова працювала в Адвокатському об'єднанні "Міжнародна правнича компанія", засновником та співвласником якої до 2019 року був голова Офісу президента Андрій Єрмак.

З 2011 року директором Національного заповідника "Бабин Яр" є Борис Глазунов. Його, за інформацією LB.ua, збираються залишити заступником директора. В розмові з LB.ua він підтвердив, що готується рішення з призначення Рози Тапанової, а сам написав заяву на звільнення.

Зазначимо, що наказ про призначення в.о. директора має видати Міністр культури, оскільки Заповідник є державним, а на посаду директора має бути проведений конкурс. До сьогоднішнього дня конкурси на державні посади були зупинені через пандемію коронавірусу – парламент прийняв рішення про поновлення конкурсів на державну службу.

На території Національного заповідника знаходиться будівля колишньої контори єврейського кладовища, в якій триває ремонт – до 80-річчя трагедії там мають відкрити державний Меморіальний музей пам’яті жертв Бабиного Яру.

Нагадаємо, що на території урочища існує ще один проєкт меморіалізації жертв розстрілів Бабиного Яру, який є приватним – художнім керівником там є російський кінорежисер Ілля Хржановський, а гендиректором – український менеджер Максим Яковер.