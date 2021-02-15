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Олена Зеленська анонсувала запуск україномовних аудіогідів у ОАЕ

Перша леді разом із президентом перебуває в ОАЕ з візитом.

Олена Зеленська анонсувала запуск україномовних аудіогідів у ОАЕ
Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Перша леді України Олена Зеленська анонсувала створення аудіогідів українською в Об'єднаних Арабських Еміратах у 2021 році.

Про це дружина президента повідомила у фейсбуці.

"Цього року ми плануємо розширити географію україномовних аудіогідів і на ОАЕ. Тому я дуже хотіла побачити на власні очі Лувр Абу-Дабі та одну з найбільших мечетей світу - Велику мечеть шейха Заїда. Плануємо вже найближчим часом розпочати роботу над аудіогідами для цих культурних пам’яток", - написала Олена Зеленська.

Нагадаємо, в листопаді Олена Зеленська анонсувала запуск україномовних аудіогідів у Колізеї, Версалі та музеї Яд Вашем.

Як повідомляли, 14-15 лютого президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою з офіційним візитом перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Під час візиту підписано низку двосторонніх документів, спрямованих на розвиток відносин між країнами. Зокрема, “Укроборонпром” підписав в ОАЕ угоду на $1 млрд.

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