Товарообіг між країнами може зрости у рази, йшлося під час зустрічі президента України і спадкоємного принца Абу-Дабі.

Україна та Об’єднані Арабські Емірати мають потенціал, щоб у найближчі п’ять років збільшити товарообіг у декілька разів.

Про це йшлося під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном, повідомила пресслужба ОПУ.

Співрозмовники відзначили важливість і необхідність підтримки високої динаміки двостороннього політичного діалогу, окрему увагу було приділено питанням торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.

“На сьогодні ми маємо вивести на новий рівень наші економічні відносини. Наші народи мають багато контактів, більш дружніми та теплими мають бути й економічні контакти. Впевнений, що ми разом можемо розробити сучасні великі проекти”, – наголосив Глава Української держави.

Сторони детально зупинилися на питанні продовольчої безпеки. Володимир Зеленський відзначив, що Україна й надалі залишатиметься надійним постачальником і гарантом продовольчої безпеки не лише ОАЕ, а й інших країн регіону.

Існують усі можливості для інтенсифікації агроінвестицій в Україну та збільшення таким чином експорту української аграрної продукції у десятки разів.

Також учасники зустрічі обговорили питання співпраці у сферах енергетики та інфраструктури, військово-технічну співпрацю й зупинилися на конкретних спільних проектах, які вже реалізуються.

Було порушено теми науково-технічного співробітництва, співпраці у сфері штучного інтелекту та спільного дослідження космосу.

Зеленський поінформував про динаміку реформ в Україні, зокрема, про земельну реформу та законодавчу базу щодо захисту іноземних інвестицій. Загалом було домовлено про суттєву інтенсифікацію міжурядових відносин.

“Наші відносини виходять на новий якісний рівень”, – зазначив Президент України.

“Проблематика протидії поширенню коронавірусу та мінімізації негативного впливу пандемії також була у фокусі уваги лідерів двох країн. У цьому контексті Володимир Зеленський подякував шейху Мухаммаду бін Заїду Аль Нагаяну за надану Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19 і домовився про подальшу співпрацю у цій сфері”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14-15 лютого президент Зеленський разом з дружиною Оленою здійснює офіційний візит до Об’єднаних Арабських Еміратів. Анонсувалося, що президент проведе переговори зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та віце-президентом, Прем’єр-міністром, міністром оборони ОАЕ Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.

Під час зустрічей буде обговорено широкий спектр питань двосторонньої політичної, торговельно-економічної, інвестиційної та гуманітарної співпраці. За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.