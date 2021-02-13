Зеленський: на "Eкспо-2020" у Дубаї Україна буде представлена на найвищому рівні

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна візьме участь у всесвітній виставці "Eкспо-2020" у Дубаї.

Про це він розповів в інтерв'ю еміратському інформагентству WАМ.

"Так, звичайно. Ми просто не можемо пропустити таку важливу світову подію, як «Експо-2020»", - сказав Зеленський.

Окремо президент подякував керівництву ОАЕ за те, що попри всі складнощі, пов’язані з коронавірусом, у грудні минулого року було завершене будівництво павільйону України, і наразі там тривають внутрішні роботи.

"На Всесвітній виставці у Дубаї наша країна буде представлена на найвищому рівні. Можу повідомити, що архітектурний образ павільйону України втілює ідею колоса пшениці. Він буде 15 метрів заввишки, тож сподіваюся, ви тепер зможете його легко впізнати й відвідати. Пшениця є важливим символом для українців, і жовтий колір на нашому прапорі якраз і символізує пшеничне поле та готовність зробити внесок у світову продовольчу безпеку", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, через пандемію COVID-19 виставку "Eкспо-2020" було перенесено на 2021 рік, однак, організатори вирішили зберегти назву "Expo-2020" для маркетингу та брендингу.

14-15 лютого президент Зеленський разом з дружиною Оленою здійснює офіційний візит до Об’єднаних Арабських Еміратів. Анонсувалося, що президент проведе переговори зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та віце-президентом, Прем’єр-міністром, міністром оборони ОАЕ Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.

Під час зустрічей буде обговорено широкий спектр питань двосторонньої політичної, торговельно-економічної, інвестиційної та гуманітарної співпраці. За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.