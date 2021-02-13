Офіс президента: загрози нацбезпеці держави вимагають обов’язкових жорстких рішень

Ці рішення мають прийматися у межах, що визначені Конституцією України та чинним законодавством, зазначили в ОПУ.

Загрози національній безпеці держави, які мають бути усунуті, вимагають обов’язкових жорстких рішень.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента України.

Ці рішення мають прийматися у межах, що визначені Конституцією України та чинним законодавством.

“Суспільство має бачити державу, яка абсолютно точно знає сучасні ризики та вміє реагувати на них професійно й швидко. Очевидно також, що, на превеликий жаль, у період до 2019 року українці наочно бачили, що необхідні рішення для захисту національної безпеки, які давно назріли, з політичних міркувань відкладалися. Відсутність тоді достатньої політичної волі заклала під основи нашої державності багато мін сповільненої дії, які й потребують сьогодні системної протидії”, – йдеться у повідомленні.

В ОПУ додали, що для президента України Володимира Зеленського є безумовним пріоритетом виконання конституційного обов’язку Президента із забезпечення національної безпеки держави. Рішення, які ухвалюються в результаті колегіальної роботи Ради національної безпеки і оборони, цілковито відповідають інтересам України на цьому етапі розвитку нашої держави.

Нагадаємо, 19 лютого у приміщенні Офісу Президента має відбутися засідання Ради національної безпеки і оборони України. Президент доручив секретареві РНБО Олексію Данілову розпочати підготовку засідання.

Частину питань на ньому буде розглянуто в закритому режимі.

Раніше голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде наголосила, що Донбас та Крим не можна називати "замороженими" конфліктами.

20 січня, під час слухань комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що не бачить, щоб Росія готувалась до військового наступу на материкову України з території окупованого півострова.