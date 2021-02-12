Росія розширила економічні санкції щодо України

Російський уряд розширив перелік українських компаній, щодо яких на території РФ запроваджені економічні санкції.

Відповідний список оприлюднений на порталі правової інформації РФ.

Нова редакція списку містить 84 компанії. До нього потрапили три компанії і два дочірніх підприємства з Одеси, дві компанії з Дніпра, а також юрособи, зареєстровані в Полтаві і в Панамі.

Список компаній, щодо яких введено санкції:

ТОВ "Донмар", Одеса;

ТОВ "Краншип", Одеса;

ТОВ "Максима Метал Сервіс", Дніпро;

ПАТ "Полтавський автоагрегатний завод", Полтава;

ТОВ "Солар Стальконструкція", Дніпро;

ТОВ "Трансшип", Одеса;

дочірнє підприємство "Трансшип Балк", Одеса;

дочірнє підприємство «"Трансшип-Сервіс", Одеса;

Kirgan Holding S.A., Панама.

Нагадаємо, 12 грудня Росія розширила перелік громадян України, щодо яких застосовуються персональні економічні санкції. У російський “чорний список” потрапили спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, віце-спікер Руслан Стефанчук, а також голова делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько.