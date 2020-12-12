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Росія розширила персональні санкції проти України

Наразі санкційний список РФ налічує 849 громадян України.

Росія розширила персональні санкції проти України
Фото: facenews.ua

Уряд Росії розширив список громадян України, щодо яких застосовуються персональні економічні санкції.

Про це йдеться в документі, оприлюдненому на сайті російського Кабміну.

У російський “чорний список” потрапили спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, віце-спікер Руслан Стефанчук, а також голова делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

Таким чином наразі санкційний список РФ налічує 849 громадян України.

Нагадаємо, 10 грудня глави держав і урядів країн ЄС на своєму саміті в Брюсселі в четвер дали політичну згоду на продовження економічних санкцій відносно РФ у зв'язку з окупацією Криму та агресією на Сході України.

Раніше у вересні російський уряд включив до санкційного списку низку українських політиків, серед яких, зокрема, п'ятий президент України Петро Порошенко і колишній очільник партії "Голос" Святослав Вакарчук.

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