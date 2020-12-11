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СБУ блокувала контрабандний трафік сильнодіючих речовин у ЄС та Росію

За весь період своєї протиправної діяльності учасники групи реалізували товару на суму понад 65 мільйонів гривень.

СБУ блокувала контрабандний трафік сильнодіючих речовин у ЄС та Росію
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України нейтралізувала діяльність міжрегіонального організованого угруповання, яке спеціалізувалось на нелегальному переправленні анаболічних препаратів у ЄС та Росію.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Учасники злочинної групи налагодили механізм незаконного збуту до європейських країн та РФ заборонених до вільного обігу сильнодіючих речовин, зокрема "метандієнону" та "нандролону". Також зловмисники реалізовували препарати на території України", - йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба СБУ

Слідство встановило, що продукцію фігуранти пропонували на сторінках створених ними спеціалізованих сайтів і доправляли товар замовникам поштовими сервісами, а також через кур’єрів, які входили до складу угруповання. Гроші за анаболіки клієнти перераховували на банківські картки ділків.

Фото: пресслужба СБУ

За попередніми оцінками, за весь період своєї протиправної діяльності учасники групи реалізували товару на суму понад 65 мільйонів гривень.  

Правоохоронці затримали одного з кур’єрів. Під час обшуків вилучили банківські картки, засоби зв’язку, гроші, одержані злочинним шляхом та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Також вилучено партію сильнодіючих препаратів на суму майже 3 мільйони гривень за цінами чорного ринку.

Фото: пресслужба СБУ

Нагадаємо, у листопаді СБУ запобігла контрабанді 20 кілограмів кокаїну з Південної Америки.Вартість вилучених наркотиків становить майже 4 мільйони доларів США.

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