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У Києві через негоду громадський транспорт курсує без дотримання графіка

Комунальники "Київавтодору" ліквідують наслідки негоди.

У Києві через негоду громадський транспорт курсує без дотримання графіка
Фото: Київавтодор

У Києві через складні погодні умови ввели оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту.

Про це повідомляє "Київпастранс".

"Від початку руху на усіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне положення - курсування з відхиленням від графіка руху - у зв'язку зі складними погодними умовами", - йдеться в повідомленні.

За даними "Київпастранс", увесь транспорт курсує з відхиленням від графіка руху, а рух на трамвайних маршрутах №№3 (Борщагівський швидкісний трамвай), 14 і 15 затримується з технічних причин.

"Затримується рух трамваїв №14, 15 на площі Лук'янівській із технічних причин. На місце направлена відповідальна служба підприємства. Затримується рух трамваїв №3 на ст. "Ромена Роллана" із технічних причин. На місце направлена відповідальна служба підприємства", - йдеться в повідомленні.

Крім того, через негоду в столиці призупинив роботу міський фунікулер.

За даними "Київавтодору", впродовж ночі тротуари і зупинки у столиці обробляли 36 бригад з ручного прибирання.

Обробка тротуарів, зупинок громадського транспорту, сходів підземних і надземних пішохідних переходів продовжується відучора.

"Робота ускладнюється непростими погодними умовами. Адже на посипану піскосоляну суміш намерзає новий шар льоду. Для обробки тротуарів використовуємо й механізовану техніку. Зокрема, Bucher City Cat", - повідомляють у корпорації.

Загалом з початку негоди використано 2143,7 тонн солі, 99,6 тонн піскосоляної суміші, 258,3 тонн рідких хлоридів.

У Київській міськдержадміністрації зазначили, що протягом ночі працювала 301 одиниця спецтехніки. Крім того, до боротьби з ожеледицею залучено 4 тис. двірників.

У відомстві попереджають киян і гостей столиці, що за прогнозом Українського гідрометцентру вранці та вдень 11 грудня у Києві збережеться ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

У КМДА також закликали підприємців самостійно обробляти тротуари біля своїх кафе, ресторанів, магазинів і не нехтувати правилами благоустрою міста, виконавши обробку протиожеледними засобами.

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