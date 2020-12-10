Детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП викрили на вимаганні та отриманні хабара у 250 тис. доларів США керівника ДП "Морський торговельний порт «Чорноморськ»" та особу-посередника.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що керівник державного підприємства вимагав гроші за погодження плану санації збанкрутілої приватної компанії, у комітеті кредиторів якої ДП мало більшість голосів.

"Ця компанія вела перемовини з приватними інвесторами. Однак їхнє залучення потребувало погодження комітету кредиторів. Тож коли керівник ДП відчув серйозність намірів одного з інвесторів, зажадав від нього плату за «лояльність», оцінивши її у 250 тис. дол. США", - сказано в повідомленні.

Фото: Пресслужба НАБУ

Фото: Пресслужба НАБУ

Начальник порту діяв за посередництва представника іншого кредитора приватної компанії, який отримав хабар для подальшої передачі посадовцю.

Цих двох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

На сайті ДП "МТП "Чорноморськ" зазначено, що обов'язки директора підприємства виконує Олександр Попов.

Нагадаємо, вчора посадовця Держгеокадастру та посередника затримали після отримання $52 тис. хабара для голови відомства.