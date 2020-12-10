Імовірно, пілот не врахував нерівності та глибокий рів на місці приземлення.

Аварія одномоторного пасажирського літака Ан-2, який упав у полі на Тернопільщині, могла статися через те, що пілот не врахував нерівності та глибокий рів на місці приземлення.

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

За попередньою інформацією, пілот намагався посадити літак між двома полями.

"Імовірно, він під час зниження зачепив крилом землю і внаслідок цього літак почало кидати об землю. В салоні пасажирів не було, а тіло пілота правоохоронці знайшли за десять метрів від розбитого повітряного транспорту", - йдеться в повідомленні на сайті поліції.

Оперативники встановлюють, як і чому воно там опинилося: чи вилетіло в результаті удару, чи витягнули люди, намагаючись реанімувати чоловіка.

Встановлено, що пілот - житель Миколаївської області, 1980 року народження. Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.281, ч.3 (порушення правил повітряних польотів, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки) КК України.

Нагадаємо, 9 грудня в селі Золота Слобода в полі близько 17:00 впав одномоторний пасажирський 11-місний літак малої авіації Ан-2. Загинув пілот.