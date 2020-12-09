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На Тернопільщині впав легкомоторний літак, загинув пілот

Що саме сталося, зараз з'ясовують правоохоронці.

На Тернопільщині впав легкомоторний літак, загинув пілот
Фото: ДСНС

У Тернопільській області впав легкомоторний літак, пілот загинув.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"9 грудня надійшла інформація, що поблизу селища Золота Слобода Козівського району, впав легкомоторний літак, внаслідок чого загинула одна особа (пілот)", - йдеться у повідомленні.

На місці катастрофи від ДСНС залучено для роботи п'ятеро осіб та одна одиниця техніки.

Що саме сталося, зараз з'ясовують правоохоронці.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, 6 грудня поблизу села Гоголів у Броварському районі Київської області впав літак. В результаті двоє людей отримали травми. 

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