У Тернопільській області впав легкомоторний літак, пілот загинув.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"9 грудня надійшла інформація, що поблизу селища Золота Слобода Козівського району, впав легкомоторний літак, внаслідок чого загинула одна особа (пілот)", - йдеться у повідомленні.
На місці катастрофи від ДСНС залучено для роботи п'ятеро осіб та одна одиниця техніки.
Що саме сталося, зараз з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, 6 грудня поблизу села Гоголів у Броварському районі Київської області впав літак. В результаті двоє людей отримали травми.