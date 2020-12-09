Всеукраїнський перепис населення перенесли на 2023 рік

Сьогодні на черговому засіданні Кабінету міністрів було схвалено розпорядження "Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення".

Про це повідомив міністр кабміну Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що перепис має важливе економічне та суспільно-політичне значення і вимагає ретельної підготовки.

"Відповідно до попереднього розпорядження Кабміну (від 09 квітня 2008 року № 581-р) перепис мав відбутися у 2020 році. Але на сьогодні реалізація передбачених підготовчих заходів, враховуючи карантинні обмеження та реальні можливості фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді, стає неможливою. Тому вирішено перенести термін проведення перепису населення на 2023 рік", - повідомив Немчінов.

Він додав, що результати перепису будуть джерелом інформації для формування державної політики з питань економічного та соціального розвитку, бюджетної політики, а також для демографічних прогнозів.

Немчинов розповів, що триває робота щодо забеспечення можливості проведення перепиу за реєстровим або комбінованим методом. Для цього здійснюється підготовка відповідних документів про внесення змін до деяких законів. Зміни врегулюють доступ органів державної статистики до необхідних для перепису персональних даних, які містяться у національних електронних інформаційних ресурсах.

Україна також вивчає міжнародний досвід про перепис на основі реєстрів.

Нагадаємо, перший і поки що останній перепис у незалежній Україні відбувся у 2001 році. Тоді чисельність населення країни становила 48,457 млн осіб. До цього українців "переписували" ще в складі СРСР, 1989 року. Тоді в Українській РСР проживало 51,7 млн осіб.

Всеукраїнський перепис населення планували на 2011 рік. Згодом його перенесли спочатку на 2012-й, потім на 2013-й, потім на 2014-й, після чого на 2016 рік. У грудні 2015 року уряд уп'яте переніс перепис населення - на 2020 рік.

У 2019 році в Кабміні придумали алгоритм для електронного перепису населення, для якого за основу мали взяти дані мобільних операторів. Перепис населення в окупованому Криму і Донбасі в уряді планували провести за допомогою супутників. Директор Інституту демографії Елла Лібанова розкритикувала цю ідею. Вона зазначила, що електронний перепис може не визнати міжнародна спільнота.

У лютому 2020 року Кабмін повідомив, що має намір визначитися з моделлю проведення перепису населення до червня. У липні стало відомо, що Кабмін не планує проводити перепис населення цього року.