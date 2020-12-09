Співробітники Національної поліції затримали в Києві викрадачів юриста столичної компанії. За попередньою інформацією, причиною викрадення стало вимагання неіснуючого боргу - 800 тисяч доларів США.

Чотирьох фігурантів, двоє із яких іноземці, затримано. Встановлюються інші учасники злочинної групи, інформує пресцентр МВС.

"Вчора близько 13-ї години на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі столиці невідомі силоміць заштовхали чоловіка в автомобіль і поїхали в невідомому напрямку. Таке повідомлення у чергову частину поліції Києва надійшло від свідка події. Для розшуку автомобіля, вказаного очевидцем, у столиці ввели спеціальний оперативний план", - сказано в повідомленні.

Невдовзі поліцейські виявили розшукувану іномарку у Дніпровському районі на вулиці Сиваській. У салоні машини було троє осіб, ще двоє – неподалік. Серед них перебував і викрадений чоловік.

Чотирьох фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до управління поліції.

На цей час відомо, що потерпілий працює в компанії, яка надавала юридичну підтримку керівнику відомої будівельної фірми. Зловмисники під приводом зустрічі виманили чоловіка на зустріч в обумовлене місце. Коли він прибув на власному автомобілі до супермаркету на вулиці Княжий Затон, потерпілого силою заштовхали у його ж автомобіль та зникли.

Дорогою викрадачі вимагали у нього повернення неіснуючого боргу, а відтак змусили написати розписку на користь керівника будівельної фірми на 800 тисяч доларів США. Згодом у потерпілого відібрали два мобільні телефони, гроші та технічний паспорт на автомобіль.

За цими фактами здійснюється досудове розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу України – розбій (ст. 187), вимагання (ст. 189), незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146) та незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289).