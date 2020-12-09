Бійцям ООС виплатили пів мільярда гривень премії за дотримання перемир'я, - ЗМІ

Премії виплачують за успішні дії на лінії зіткнення і за збереження життя і здоров'я бійців.

Міністерство оборони виплатило близько пів мільярда гривень премії військовим з початку перемир'я у зоні ООС. Премію бійці отримали за дотримання перемир'я.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У відповіді міністерства на запит видання зазначено, що порядок виплати винагороди та застосування штрафів до учасників ООС за період перемир'я (з 27 липня 2020 року) регламентований наказом міністра оборони Андрія Тарана №340 від 18 вересня 2020 року.

Згідно з ним, премії силовикам виплачуються за успішні дії на лінії зіткнення і за збереження життя і здоров'я бійців. Зокрема, винагороду передбачено за безпосередню участь у бойових діях, розвідку в тилу ворога, відбиття атаки противника або захоплення його техніки. За такі дії передбачена премія в розмірі 17 тисяч гривень. Нагорода збільшується, якщо завдання військовими було успішно виконано в складі підрозділу.

Премії за захоплену (знищену) техніку противника також виплачуються окремо. Наприклад, за захоплення корабля ворога дають до 243 600 гривень, літака - 121 800, танка - 48 720 гривень, безпілотника - 36 540 гривень.

Крім того, передбачені премії за збереження життя і здоров'я бійців у зоні ООС. Командувач Об'єднаних сил за такі дії може отримати додатково 18 тисяч гривень на місяць, а, наприклад, командир взводу - 7 тисяч гривень.

Однак ця винагорода для командирів істотно знижується, якщо встановлені випадки порушень з боку їхніх підлеглих. До таких порушень, крім суїцидів і недотримання гігієни, відноситься відкриття вогню військовими без наказу командира і без військової необхідності.

Військовослужбовцям, які допустили такі порушення, винагорода не виплачується взагалі. Міноборони відмовилося повідомити, скільки військових були оштрафовані за відкриття вогню та інші проступки.

Усього з початку перемир'я, тобто з 27 липня по 1 грудня, військовим за "правильні" дії виплачено винагороди на суму 510,9 млн гривень. Кому саме і за які конкретно дії виплачено винагороду, Міноборони не повідомило.

Нагадаємо, станом на липень 2020 року українські військові отримали 1,9 млн гривень за знищення російської техніки.