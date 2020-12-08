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Поліція затримала військових, які торгували зброєю із зони проведення ООС

Зловмисникам загрожує до семи років ув’язнення.

Поліція затримала військових, які торгували зброєю із зони проведення ООС

Оперативники Національної поліції затримали групу військовослужбовців Збройних сил, які проходять службу в Одеській та Донецькій областях і налагодили продаж зброї і боєприпасів та їх постачання із зони проведення ООС.

Наразі затримали організатора та ще одного учасника. Їм уже повідомлено про підозру, інформує пресслужба Нацполіції.

"Влітку оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю НПУ отримали інформацію про те, що деякі військовослужбовці налагодили продаж вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів на території Одеської та Донецької областей. Для викриття осіб, причетних до розкрадання та незаконного збуту зброї, поліцейським знадобилося шість місяців", - сказано в повідомленні.

Упродовж цього часу правоохоронці встановили організаторів і учасників угруповання, місця знаходження схронів зброї та задокументували збут автомата Калашникова, пістолета Макарова, тротилових та димових шашок, підствольного гранатомету, гранат Ф-1 та РГД-5 й запали до них, бронежилетів та набоїв різного калібру. Загалом проведено оперативні закупки вогнепальної зброї, набоїв та боєприпасів на майже 15 000 доларів США.

Обшуки провели одночасно у помешканнях та автомобілях фігурантів на території Одеської та Донецької областей.

Головне слідче управління Нацполіції розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Зловмисникам загрожує до семи років ув’язнення.

Раніше у грудні поблизу Запоріжжя СБУ виявила схрон із 56 артилерійськими мінами.

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