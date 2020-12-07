Сумарні продажі озброєнь держав з топ-25 у 2019 році зросли на 8,5%.

У перелік 25 світових лідерів збройового ринку потрапили 12 американських фірм. На них припадає 61 відсоток продажів зброї.Таким чином США залишаються лідером світового ринку зброї.

Про це пише DW з посиланням на опубліковане 7 грудня дослідження Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Згідно з ним, перші п'ять місць у списку 25 найбільших компаній на збройовому ринку у 2019 році отримали американські фірми: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon та General Dynamics.

У рейтинг також потрапили чотири фірми з Китаю, які загалом отримали частку ринку у 16%.

Серед 25 найбільших продавців зброї також опинилися два російські підприємства: "Алмаз-Антей" на 15 місці та Об'єднана суднобудівна корпорація на останньому, 25 місці.

Також у список 25 найбільших гравців на ринку озброєнь уперше увійшла фірма з Об'єднаних Арабських Еміратів EDGE. За оцінкою експертів SIPRI, вона продала зброї на 4,75 мільярда доларів.

Водночас у рейтингу немає жодної компанії з Німеччини.

Зазначається, що більшість підприємств США і Китаю у 2019 році наростили продажі власної продукції. Лише одна китайська і одна американська фірма зіткнулися з падінням продажів. Однак усі чотири російські підприємства були змушені зменшити продажі зброї минулого року.

Сумарні продажі озброєнь держав із топ-25 у 2019 році склали 361 мільярд доларів. Це на 8,5% більше, ніж рік тому.

Для порівняння, у 2018 році обсяги продажу озброєнь у світі зросли на 4,6% порівняно з попереднім роком. У минулорічному переліку також домінували підприємства зі США.