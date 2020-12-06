​Китайський зонд зістикувався з кораблем на орбіті Місяця

Капсула з близько 2 кг місячної породи і пилу має повернутися до Китаю в середині грудня.

Китайський місячний зонд, який зібрав зразки місячної поверхні, успішно зістикувався з кораблем на орбіті Місяця.

Про це пише “Радіо Свобода” з посиланням на китайські державні ЗМІ.

Агентство Xinhua назвало маневр першим в історії Китаю “зістикуванням на місячній орбіті”.

Капсула з близько двома кілограмами місячної породи і пилу має повернутися до Китаю в середині грудня.

The orbiter and returner combination of China's Chang'e-5 probe successfully separated from the spacecraft's ascender. The orbiter-returner combination will continue to orbit the moon, and wait for the right time to return to Earth with lunar samples. #ChangE5 pic.twitter.com/m1eXUkEcZD — China Xinhua News (@XHNews) December 6, 2020

Це мають бути перші зразки місячної поверхні, які отримували науковці, за останні чотири десятиліття.

Як пише “Німецька хвиля”, зразки було забрано у найбільшому місячному морі "Океан бур". Воно сформувалося 1,2 мільйона років тому і вважається порівняно молодим в історії Місяця. Цей його район раніше ще не досліджувався.

У 1960-х та 1970-х роках зразки збирали під час своїх місій Сполучені Штати Америки та Радянський Союз.

Китай двічі здійснював посадку на Місяць у 2013 та 2019 роках.

Нагадаємо, Китайський місячний модуль "Чан'е-5" встановив на поверхні Місяця прапор КНР.