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​Китайський зонд зістикувався з кораблем на орбіті Місяця

Капсула з близько 2 кг місячної породи і пилу має повернутися до Китаю в середині грудня.

​Китайський зонд зістикувався з кораблем на орбіті Місяця

Китайський місячний зонд, який зібрав зразки місячної поверхні, успішно зістикувався з кораблем на орбіті Місяця.

Про це пише “Радіо Свобода” з посиланням на китайські державні ЗМІ.

Агентство Xinhua назвало маневр першим в історії Китаю “зістикуванням на місячній орбіті”.

Капсула з близько двома кілограмами місячної породи і пилу має повернутися до Китаю в середині грудня.

Це мають бути перші зразки місячної поверхні, які отримували науковці, за останні чотири десятиліття.

Як пише “Німецька хвиля”, зразки було забрано у найбільшому місячному морі "Океан бур". Воно сформувалося 1,2 мільйона років тому і вважається порівняно молодим в історії Місяця. Цей його район раніше ще не досліджувався.

У 1960-х та 1970-х роках зразки збирали під час своїх місій Сполучені Штати Америки та Радянський Союз.

Китай двічі здійснював посадку на Місяць у 2013 та 2019 роках.

Нагадаємо, Китайський місячний модуль "Чан'е-5" встановив на поверхні Місяця прапор КНР.

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