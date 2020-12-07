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В Індії сотні людей шпиталізовані через невідому хворобу, один пацієнт помер

Усі пацієнти мали негативний тест на коронавірус.

В Індії сотні людей шпиталізовані через невідому хворобу, один пацієнт помер

Щонайменше одна людина померла, і 227 людей шпиталізували через невстановлену хворобу у штаті Андхра-Прадеш на півдні Індії.

За словами лікарів, у пацієнтів широкий спектр симптомів - від нудоти до нападів і зомління.Причину хвороби, яка охопила місто Елуру на вихідних, все ще намагаються встановити, передає ВВС.

Міністр охорони здоров'я штату Алла Калі Крішна Срінівас заявив, що всі пацієнти мали негативний тест на коронавірус.

"Хворі люди, особливо діти, раптово почали блювати після того, як поскаржилися на те що в них сверблять очі. Деякі з них знепритомніли або перенесли низку нападів", - повідомив газеті Indian Express медичний працівник державної лікарні в Елуру.

За словами чиновників, 70 пацієнтів виписали з лікарень, але ще 157 намагаються вилікувати.

Головний міністр штату Джаганмохан Редді повідомив, що до Елуру відправили спеціальні медичні бригади для розслідування причини хвороби.

Зразки крові пацієнтів не виявили жодних ознак наявності вірусної інфекції.

Однак опозиційна партія "Телугу Десам" закликала провести розслідування інциденту, наполягаючи, що забруднення води стало причиною таємничої хвороби.

Індія наразі перебуває на другому місці у світі за кількості хворих на коронавірус. Андхра-Прадеш був одним з найбільш постраждалих штатів - тут 800 тисяч людей захворіли.

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