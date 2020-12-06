Чехія планує відмовитися від вугілля до 2038 року

Це дозволить до 2050 року скоротити викиди CO2 на 138 мільйонів тонн.

Чехія може повністю відмовитись від використання вугілля з 2038 року. Про таке рішення Вугільної комісії повідомив її голова, міністр промисловості та торгівлі ЧР Карел Гавлічек, передає Укрінформ.

"Це реалістичний строк для відмови від використання вугілля для вироблення тепла та електроенергії в Чеській Республіці", - заявив Гавлічек.

У разі схвалення урядом такого плану, від 2038 у республіці всі вугільні ТЕС будуть зупинені. За словами міністра, це дозволить скоротити викиди CO2 на 138 мільйонів тонн до 2050 року.

До того ж 2050 року Чехія планує інвестувати в нові джерела енергії, декарбонізацію загалом 355 млрд крон.

Метою відмови від вугілля є як плани декарбонізації економіки, так і забезпечення енергетичної безпеки країни.

Комісія також рекомендуватиме уряду створення Фонду справедливої трансформації для вуглевидобувних регіонів – Моравського-Селезького, Устецького та Карловарського.

Комісія також зазначила, що важливу роль у "енергетичному міксі", який використовуватися наступними роками відіграватиме ядерна енергія.

Більшість європейських країн відмовляються від вугілля. Наприклад, Німеччина також планує повністю зупинити його використання в 2038 році, Польща оголосила дедлайн до 2049 року.

Раніше повідомляли, що Данія вирішила відмовитися від видобутку нафти і газу в Північному морі. До 2050 року влада хоче звести рівень викидів CO2 у країні до нуля.