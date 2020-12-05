Журнал Time назвав 2020-й найгіршим роком в сучасній історії

Журнал Time у США назвав 2020 рік найгіршим у сучасній історії.

Про це повідомили на сайті видання.

"В історії США були і гірші роки, і, звичайно, гірші роки у світовій історії, але більшість з нас, що живуть сьогодні, не бачили нічого подібного до цього", - пише видання.

У Time зазначили, що серед подій, які сталися в цьому році, не тільки пандемія коронавірусу, яка стала причиною безлічі смертей, економічної та гуманітарної кризи у світі. Крім цього в 2020 році в Австралії пройшли жахливі пожежі, а в США - хвиля насильства і антирасистських протестів.

"Вам потрібно було б бути старше 100 років, щоб згадати руйнування Першої світової війни та пандемію грипу 1918 року; старше 90, щоб відчути економічну нестачу, спричинену Великою депресією; а у ваші 80 - зберегти будь-яку пам’ять про Другу світову війну та її жахи", - пише Time.

Решта мешканців планети не переживало цих історичних подій.

У виданні зазначили, що коронавірус забрав життя більше мільйона людей у всьому світі.

"Якби 2020 рік був антиутопією, ви б, ймовірно, вимкнули його через 20 хвилин. Цей рік не був таким же захопливим, як вигаданий апокаліпсис. Нашою найбільш виснажливою загрозою цього року стало почуття безпорадності", - зазначили Time.

Нагадаємо, станом на 5 грудня у світі зареєстровано 66 364 047 випадків захворювання на коронавірус. П'ятірка світових лідерів за кількістю заражень: США (14,8 млн), Індія (9,6 млн), Бразилія (6,5 млн), Росія (2,4 млн) і Франція (2,3 млн). Україна далі на 17-му місці у світі і на 8-му у Європі з 801 716 хворими.