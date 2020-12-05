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Католицька церква біля Гетсиманського саду постраждала від підпалу

Голова Палестинської національної адміністрації заявив, що відповідальність за такі напади несе ізраїльський уряд.

Католицька церква біля Гетсиманського саду постраждала від підпалу
Фото: uk.reuters.com

Ізраїльська поліція заарештувала 49-річного чоловіка за спробу підпалу церкви в східному Єрусалимі біля Гетсиманського саду.

Про це пише uk.reuters.com.

У християнській традиції Гетсиманський сад вшановується як одне з місць Страстей Христових і часто відвідується прочанами.

Представник поліції Мікі Розенфельд повідомив, що підозрюваний ізраїльтянин підпалив горючу рідину всередині Церкви всіх націй, після чого його затримав церковний охоронець.

“Попереднє розслідування та подробиці від підозрюваного підтверджують думку про те, що подія була кримінальною”, - заявила поліція, припускаючи, що слідчі не вважали це злочином на ґрунті ненависті.

На фотографіях видно обвуглену лаву і почорнілу частину мозаїчної підлоги церкви, звідки відкривається краєвид на Старе місто Єрусалиму.

“Це злочин, злочин, який не мав відбуватися в церкві на Святій Землі", – зазначив отець Ібрагім Фальтас, оглядаючи пошкодження.

Поліцію закликали провести ретельне розслідування.

Голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас назвав підозрюваного “ізраїльським поселенцем-терористом” і заявив, що відповідальність за такі напади несе ізраїльський уряд.

За останнє десятиліття єврейським екстремістам пред'явили звинувачення в підпалах низки церков і мечетей на Святій Землі.

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