Палата представників Конгресу США підтримала декриміналізацію марихуани

Палата представників Конгресу США вперше проголосувала за декриміналізацію марихуани.

Про це пише ukrainian.voanews.com.

Палата представників, контрольована демократами, прийняла законопроєкт більшістю голосів – його підтримали 228 конгресменів, тільки 164 проголосували «проти». Перш ніж потрапити на підпис до Білого дому і перетворитися на закон, документ має підтримати Сенат, який контролюється Республіканською партією. Тому шансів на це наразі мало.

Фото: Твіттер NBC News

Раніше комісія ООН проголосувала за те, щоб видалити марихуану із переліку найнебезпечніших наркотиків.

“Той факт, що канабіс досі знаходиться у цьому списку, привів до розбіжностей між федеральним законодавством і законами про легалізацію марихуани, які були прийняті на рівні штатів. Багато штатів вже легалізували канабіс для медичного використання, а в низці штатів, включно з Колорадо, дозволили використання марихуани в рекреаційних цілях”, – йдеться у повідомленні.

Автори законопроєкту передбачили видалення марихуани з переліків федерального закону про контрольовані речовини, де зараз канабіс знаходиться у категорії найбільш небезпечних наркотиків поруч з героїном і кокаїном. Федеральний закон передбачає суворе покарання за злочини, пов'язані з марихуаною.

Ухвалення закону призведе до скасування записів про вчинення кримінального злочину у людей, заарештованих за вживання марихуани і до перегляду вироків, винесених людям, які зараз перебувають в ув'язненні за федеральними звинуваченнями у використанні канабісу.

"Палата представників проголосувала за декриміналізацію марихуани, зняття судимостей, та відшкодування шкоди заподіяної Війною проти наркотиків чорношкірим та латиноамериканським громадам. Кожен штат (навіть республіканські), де на голосування було поставлено реформи щодо марихуани - погодив їх. Прогресивний порядок денний може перемогти за двопартійної підтримки", - написала у Твітттері конгресвуман від штату Міссурі Корі Буш.

The House voted to decriminalize cannabis, expunge records, & repair damage caused to Black & brown communities by the War on Drugs.



Every single state (even Red ones) that had a cannabis reform ballot measure passed it.



The progressive agenda can win with bipartisan support. — Cori Bush (@CoriBush) December 4, 2020

Крім того, прийняття закону дозволило б запровадити федеральне регулювання і оподаткування галузі, так, як це робиться зараз щодо виробників алкоголю.

"В Орегоні, ми легалізували марихуану, створили безліч робочих місць та мільйони податкових надходжень для наших державних шкіл, закладів психічного здоров'я та реабілітаційних послуг", - додав сенатор-демократ від штату Орегон Джефф Мерклі.

In Oregon, we legalized cannabis, created countless jobs and generated millions in tax revenue for our public schools, mental health and drug addiction services. — Jeff Merkley (@JeffMerkley) December 4, 2020

При цьому лідери Республіканської партії звинуватили демократів у тому, що ті зробили марихуану пріоритетом на тлі блокування з їх боку законопроектів щодо економічної допомогти під час пандемії коронавірусу.

Nancy Pelosi’s House Democrats just voted to legalize pot.



Now they are going home.



No covid relief.



No vaccine funding.



No help for small business.



This is really starting to get old. pic.twitter.com/pW7UmtKxnE — Senate Republicans (@SenateGOP) December 4, 2020

Деякі республіканці стверджують, що закон буде заохочувати використання марихуани, інші противники законопроєкту кажуть, що це створить новий клас чиновників, які займуться питаннями оподаткування та регулювання продажів канабісу. Федеральний податок на канабіс, за задумом авторів законопроекту, складе всього 5% - це набагато нижче податку на тютюнові вироби.

Натомість республіканець з Каліфорнії Том Маклінток вирішив підтримати законопроєкт, тому що легалізація і регулювання споживання і продажу марихуани виведе галузь з «чорного ринку», який зараз контролюється агресивними незаконними виробниками.

Нагадаємо, у США ще п'ять штатів легалізували використання марихуани дорослими, а виборці в Орегоні зробили свій першим штатом, який скасував кримінальну відповідальність за зберігання невеликих кількостей "вуличних наркотиків", таких як кокаїн, героїн і метамфетамін.