Кілька штатів у США в результаті виборів легалізували марихуану

Орегон став першим штатом, який скасував кримінальну відповідальність за зберігання "вуличних наркотиків".

У США ще п'ять штатів легалізували використання марихуани дорослими, а виборці в Орегоні зробили свій першим штатом, який скасував кримінальну відповідальність за зберігання невеликих кількостей "вуличних наркотиків", таких як кокаїн, героїн і метамфетамін.

Питання, що стосуються наркотиків, були включені в бюлетені в 32 штатах серед 120 запропонованих законів штатів і конституційних поправок, передає Голос Америки.

Ініціатива, підтримана в Орегоні, дозволить людям, заарештованим з невеликою кількістю важких наркотиків, уникнути суду і можливого тюремного ув'язнення за умови сплати штрафу в розмірі 100 доларів і проходження програми позбавлення від залежності.

Пропозиція була підтримана Демократичною партією Орегону і деякими асоціаціями лікарів і медсестер.

Виборці у Нью-Джерсі і Аризоні схвалили заходи з легалізації марихуани для людей старших за 21 рік. Південна Дакота стала першим штатом, виборці якого схвалили використання марихуани як в рекреаційних, так і медичних цілях.

Виборці штату Монтана схвалили легалізацію рекреаційної марихуани, а у штаті Міссісіпі схвалено медичну марихуану.

Нагадаємо, в Україні на всеукраїнське опитування Володимира Зеленського було винесене запитання про легалізацію медичного канабісу.