Вибори у США: Байден здобув перемогу у Мічигані та Вісконсині

На виборах у США кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден здобув перемогу у штатах Мічиган та Вісконсин. У чотирьох ключових штатах ще продовжують підрахунок голосів, передає Радіо Свобода.

З 16 голосами вибірників Мічигану та 10 Вісконсину Байден має 253 голоси проти 214 у чинного президента Дональда Трампа. У випадку перемоги в Аризоні та Неваді – двох штатах, де все ще проводять підрахунок голосів, – Байден отримає необхідні 270 голосів вибірників.

У штабі Трампа заявили, що вимагатимуть перерахунку голосів у деяких округах Вісконсину, хоча експерти зазначають, що перевагу одного з кандидатів зазвичай важко подолати при перерахунку голосів.

В Аризоні з 50,7% лідирує Байден. У чинного президента 47,9%. Підрахувати лишається 12,8% голосів. Переможець отримає 11 голосів виборників. Аризона голосувала за республіканців на усіх президентських виборах, крім 1996 року, починаючи з 1952 року. На минулих виборах Трамп тут переміг з перевагою у 4%.

У Джорджії (16 голосів виборників) з 49,7% лідирує Трамп, Байден трохи відстає – 49,1%. Залишається підрахувати 2,5% голосів. Джорджія голосувала за республіканців на дев’яти з 10 останніх президентських виборів. У 2016 році Трамп тут переміг з перевагою у 5%.

У Неваді (6 голосів виборників) наразі перевага на боці Байдена – 49,3% голосів, у Трампа – 48,7. Не підраховано 12,8% голосів.

У Пенсильванії (20 голосів виборників) лідирує Трамп з 50,7% голосів, у Байдена – 48,1%. Ще лишається підрахувати 9,4% голосів. Пенсильванія підтримувала кандидатів від демократів на кожних виборах з 1992 року до 2016, коли з перевагою у 0,7% Трамп тут переміг Гілларі Клінтон.

У США триває підрахунок голосів на загальних виборах. Американці обирають президента і віцепрезидента, а також частково змінюють склад Конгресу.

Докладніше про перегони читайте у статті "Що потрібно знати про вибори у США".